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Лидера Little Big Прусикина раскритиковали в сети за катание на скейтборде в виде креста

Лидера Little Big Илью Прусикина обругали в сети за катание на скейтборде в виде креста

Создатель и фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео со скейт-парка и получил множество негативных комментариев.

«Увидеть такое в Рождество неприятно»; «Если бы таким образом осквернили, например, мусульманские символы, ответ поступил бы незамедлительно»; «В Америке вы стали пылью, ничем»; «Жаль вас всех. Опозорились знатно»; «Ждем, когда будет извиняться», — написали пользователи.

В июне стало известно, что группа Little Big уехала из России в США. У Прусикина на родине осталось имущество стоимостью 23 млн рублей.

Ранее Киркорова попросили наказать за оскорбление чувств верующих из-за танца на кресте.

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