Рэпер French Montana опубликовал заявление после того, как десять человек были ранены на съемках его клипа

Американский рэпер French Montana прокомментировал перестрелку на съемках своего клипа, в ходе которой были ранены десять человек. Он написал в Twitter, что съемочная группа и жертвы инцидента оказались «не в том месте и не в то время».

«Прошлой ночью я был в Майами, отмечая выпуск моего микстейпа «CB6» с друзьями в местном ресторане. К сожалению, мы оказались не в том месте и не в то время, когда произошел инцидент, причинивший людям боль, — написал Монтана. — Наши мысли и молитвы сейчас с жертвами и семьями».

Один из свидетелей рассказал, что вышел посмотреть на съемки клипа, и в какой-то момент у человека из толпы отобрали часы, ключи и бумажник.

«Он попросил позвонить его матери и узнать, сможем ли мы достать запасные ключи от машины и убедиться, что с ним все в порядке, а затем раздались выстрелы», — заявил свидетель. Пока не уточняется, стрелял ли кто-то в толпу или была перестрелка.

В пятницу 6 января Монтана выпустил «Coke Boys 6: Money Heist Edition» — последнюю часть своей серии микстейпов «Coke Boys», в которой участвовали A$AP Rocky, Benny the Butcher, Kodak Black, Max B, King Combs, Est Gee, Jeremih и другие.