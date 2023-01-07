Ольга Бузова нагадала себе свадьбу в 2023 году

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с гаданием в ночь на Рождество. Она собрала подруг и расставила на столе стаканчики, в которых находились бумажки с предсказаниями на 2023 год.

«По-разному можно относиться, конечно, к гаданиям, но у нас все такое очень милое, — сказала Бузова. — В этом году я буду путешествовать, я куплю квартиру и выйду замуж!»

С 26 июня 2012 года по 30 декабря 2016 года Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Следующие серьезные отношения знаменитости с блогером Давидом Манукяном длились с 7 августа 2019 года по 22 января 2021 года.

Ранее Бузова рассказала, как ее огорчали бывшие возлюбленные.