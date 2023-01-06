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«Чебурашка» собрал более 2 млрд рублей за первые пять дней проката

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Телеканал «РОССИЯ 1»

Комедия «Чебурашка» за первые пять дней проката собрала более двух млрд рублей, сообщает портал «Кинобизнес».

«Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января. Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др.

Отмечается, что только несколько российских фильмов смогли преодолеть планку в два миллиарда рублей кассовых сборов — среди них есть также фильмы Дьяченко из серии «Последний богатырь» — «Посланник тьмы» и «Корень зла», а также «Т-34» Алексея Сидорова, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Холоп» Клима Шипенко.

«Чебурашку» посмотрели уже около 6,5 млн зрителей по всей России.

Ранее актриса Катерина Шпица рассказала, чем ее удивил фильм «Чебурашка».

Чебурашка — персонаж книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». По мотивам произведения сняты четыре мультфильма, первый из которых вышел в 1969 году.

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