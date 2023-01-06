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Ольга Бузова сходила на свидание в Минске

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сходила на свидание. Сейчас артистка находится в Минске в Белоруссии.

«Как хорошо, что мы вместе с девочками прилетели из Еревана. Вуаля — и я уже готова к свиданию», — сообщила Бузова.

Далее певица опубликовала снимки из ресторана, однако не раскрыла подробностей, с кем провела время.

Летом 2022 года Бузовой приписывали роман с олигархом Андреем Мельниченко. Позже телеведущая опровергла слухи о том, что встречается с неким влиятельным политиком, за которого намерена выйти замуж.

Ранее Бузова отдала собаку папе из-за частых перелетов.

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