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The Guardian: британка спасла музей русского искусства в Испании от закрытия

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rusmuseum.ru

Британский коллекционер Дженни Грин спасла музей русского искусства в Испании от закрытия. Об этом сообщает газета The Guardian.

Издание рассказывает, что филиал Русского музея в Малаге Museo Ruso оказался на грани закрытия, потому как всю его коллекцию было решено вывезти назад в Россию в мае 2022 года. По словам директора Museo Ruso, взаимодействовать с головным музеем в Петербурге стало невозможно из-за конфликта на Украине, и единственный способ для музея продолжать существование — выставлять частные коллекции.

Как пишет The Guardian, музею помогла британка Дженни Грин, она уже 20 лет собирает предметы русского искусства. В музее выставят принадлежащие ей 76 работ русских художников, среди которых полотна Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского и других русских живописцев.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы к российским музеям выстроились огромные очереди.

Длинные очереди на Большом дворе Зимнего дворца заметили уже 3 января — это был первый день работы музея, залы были закрыты 1 и 2 января. Из-за наплыва посетителей Эрмитаж продлил часы своей работы: до 7 января музей пообещал принимать гостей с 11:00 до 20:00.

В Москве к Государственной Третьяковской галерее выстроились две очереди: одна — по заранее купленным электронным билетам, вторая — живая.

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