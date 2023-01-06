Николь Кидман сыграет агента ЦРУ в сериале «Львица»

Актриса Николь Кидман присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала Тейлора Шеридана «Львица». Об этом пишет Variety.

Сценарий проекта основан на реальной программе ЦРУ. В центре сюжета — Круз Мануэлос (Лайсла Де Оливейра), пехотинец, завербованная в команду ЦРУ по работе с «Львицей» для помощи в уничтожении террористической организации. Также одну из ролей сыграет Зои Салдана («Аватар», «Стражи Галактики»).

Кидман сыграет Кейтлин Мид, старшего руководителя ЦРУ, «которая долгое время играла в политические игры». «Львица» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.