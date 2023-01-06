Алена Водонаева заявила о готовности сняться в порно

alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала подписчикам, что была бы не против сняться в фильме.

Подписчик спросил, в картине какого жанра предпочла бы сняться блогерша. Пользовательница предположила, что Водонаевой подойдет роль Мортиши Аддамс из «Семейки Аддамс».

«В порно», — написала телеведущая в личном блоге.

Ранее Алена Водонаева назвала своим «крашем» американского рэпера Machine Gun Kelly, у которого в январе 2022 года состоялась помолвка с актрисой Меган Фокс.