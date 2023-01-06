Стас Садальский заявил, что Марк Варшавер намерен подать на него в суд

Актер Стас Садальский в своем Telegram-канале заявил, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер намерен подать на него в суд.

«Варшавер собирается подать на меня в суд «за клевету». Якобы я в интервью сказал, что Сашу Захарову уволили из театра», — написал артист в личном блоге. Он заверил, что уже проходил подобные суды и готов ответить за свои слова.

Садальский оправдался за сказанное. «Я не сказал, что Сашу «уволили», я сказал «выживают», а это большая разница. Я действительно считаю, что позорно сводить счеты с сиротой, наделяя ее несуществующим титулом «принцессы Ленкома», — говорит он.

Шоумен назвал Захарову «отличной актрисой» и раскритиковал «Ленком» за раскрытие ее суммы заработной платы. Он заявил, что у Варшавера имеется гражданство еще одной страны, а также жилплощадь в Израиле.