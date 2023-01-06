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Продюсер и звукорежиссер Марк Кэппс застрелен полицией

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markcapps.com

54-летний продюсер и звукорежиссер Марк Кэппс был застрелен полицейскими в Нэшвилле. Об этом сообщает Deadline.

Полиция Нэшвилла заявила, что Кэппс был убит после того, как размахивал пистолетом в дверях. Ранее он, как утверждается, держал свою жену и взрослую падчерицу под дулом пистолета в доме.

Смерть продюсера произошла всего через два дня после ухода из жизни его брата. Кэппса разыскивали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищении при отягчающих обстоятельствах. Представитель полиции рассказал, что звукорежиссер привел 60-летнюю супругу и 23-летнюю падчерицу в их семейную комнату под дулом пистолета примерно в 3 часа ночи и «сказал им, что если они кому-нибудь позвонят, он их убьет».

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