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Попавший в реанимацию Джереми Реннер показал, как сестра купает его

Попавший после столкновения со снегоуборщиком в реанимацию актер Джереми Реннер показал, как сестра купает его на больничной койке.

В видеоролике, появившемся на странице артиста в одной из социальных сетей, можно увидеть, как сестра массирует его покрытую шапочкой голову, под которую нанесен шампунь.

По словам Реннера, он не принимал душ в течение недели.

51-летнего актера доставили по воздуху в больницу после того, как он получил серьезные травмы на своем ранчо в штате Невада. Ему сделали операции после тупой раны груди и повреждения ноги. На пресс-конференции шериф округа Уошо Дарин Балаам заявил, что расследование его департамента показало, что Реннер был сбит плугом снегоуборщика, когда пытался освободить свою машину от снега. В этот момент за рулем спецтехники сидел один из членов его семьи.

4 января звезда «Мстителей» впервые после опасного инцидента вышел на связь с поклонниками.

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