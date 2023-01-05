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Baza: Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Изначально, утверждает источник, 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ №67. После, как сообщается, его перевезли другую больницу с помощью реанимационной бригады. По данным инсайдера, у Михалкова диагностирована коронавирусная пневмония.

Ранее сообщалось, что 5 января 2023 годав России выявили 3274 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Также зафиксировано 47 смертей, число выздоровевших увеличилось на 4719 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 21 817 113 заболевших и 393 945 смертей соответственно.

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