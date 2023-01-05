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Критик Соседов потребовал от Меладзе навсегда покинуть Россию

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что заслуженный артист России Валерий Меладзе должен навсегда покинуть Россию.

Так Соседов отреагировал на сообщения СМИ о том, что Меладзе якобы сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине» во время корпоратива в Дубае. Он уверен, что теперь Меладзе должны объявить бойкот российские телеканалы и радиостанции. «Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда», — заявил Соседов.

Ранее Меладзе написал в своем Telegram-канале, что «не хочет никого ненавидеть» и мечтает о «согласии» между «близкими народами». По его словам, с начала спецоперации на Украине он «живет с ощущением тяжести и горя» из-за существующего между двумя «горячо любимыми им народами» конфликта.

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