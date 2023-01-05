Звезда «Дома-2» Виктория Романец назвала себя абьюзером в отношениях. Ее пост в одной из социальных сетей цитирует «Пятый канал».

Сейчас Романец отдыхает с бойфрендом, личность которого скрывает, в Швейцарии. «Да он муху даже не обидит, очень добрый. У нас я занимаю пост абьюзера», — пишет девушка о своем избраннике.

В июле 2022 года Романец развелась с бизнесменом Антоном Гусевым после измены мужа.

Ранее Романец рассказала о краже ценных вещей на отдыхе во Франции. «Пока мы сладко спали, с виллы вынесли все, что плохо лежало. Сумки, украшения», — посетовала Романец. Были украдены кулон Messika, сумки, а также дорогостоящие аксессуары от Chanel за несколько тысяч евро.