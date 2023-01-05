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Тяжело больной режиссер Ларс фон Триер рассказал о своем новом проекте

Страдающий от болезни Паркинсона Ларс фон Триер пожаловался на одиночество

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Louisiana Channel/YouTube

Тяжело больной датский режиссер Ларс фон Триер («Танцующая в темноте», «Нимфоманка») в беседе с итальянской газетой Corriere рассказал о своем новом проекте.

По словам страдающего от болезни Паркинсона фон Триера, он создает «базу данных» о своем опыте работы в киноиндустрии. «Идея состоит в том, что любой, кто связан с кинематографом или хочет им заниматься, может проконсультироваться с этой базой. Мне очень повезло: я смог сделать то, что хотел, когда хотел. Я считаю своим долгом передать свой опыт», — сказал он.

Он подчеркнул, что собирается продолжать заниматься кино, поскольку это единственное, что он умеет. «На данном этапе жизни я болезненно одинок. Я всегда верил, что одиночество — это сила, но я вынужден признать, насколько болезненным оно может быть», — пожаловался кинематографист.

В декабре российская премьера первого и второго сезонов культового сериала фон Триера «Королевство» состоялась в рамках внеконкурсной программы II Международного кинофестиваля фильмов ужасов «Хоррор Фест».

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