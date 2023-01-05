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Появились первые кадры фильма по игре Gran Turismo

Студия Sony показала первый тизер будущего фильма Нила Бломкампа («Район № 9», «Робот по имени Чаппи») по мотивам компьютерной игры Gran Turismo на своей презентации в рамках выставки CES 2023.

В ролике можно увидеть кадры из фильма и комментарии артистов о ходе съемок.

В основу сценария картины легла реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который настолько преуспел в игре, что смог стать профессиональным гонщиком в реальной жизни.

Главные роли в картине сыграли Орландо Блум, Дэвид Харбор и начинающий актер Арчи Мадекве.

Премьера картины состоится 11 августа.

Ранее актер Вин Дизель опубликовал первый кадр из фильма «Форсаж 10», на котором показал себя в образе своего героя — Доминика Торетто.

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