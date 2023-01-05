Звезда «Рабы любви» Елена Соловей призналась, что изменила бы финальную фразу фильма

Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей призналась, что изменила бы финальную фразу своей героини. Об этом она рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом).

Соловей вспомнила финальную сцену фильма Никиты Михалкова, в которой ее героиня уезжает на поезде и кричит своим преследователям: «Вы — звери, господа».

По словам Соловей, если бы ей предоставилась такая возможность, она бы изменила эту реплику.

«Я бы сказала другие слова. Не эти слова главные… А вот какие: «Где же любовь?» Мы потеряли любовь. Мы разучиваемся любить. Вот вы всегда спрашиваете, в чем правда? Она в любви и больше ни в чем», — призналась актриса.

Соловей также призналась, что ей тяжело вспоминать съемки фильма. «Играла опустошение. На самом деле сыграть это не то что невозможно, этого нельзя делать. Это тебя разрушает. Я не знаю, как играла. Но это была не я», — поделилась актриса.