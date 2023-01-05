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Вин Дизель показал первый кадр «Форсажа 10»

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vindiesel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Вин Дизель опубликовал на своей странице в социальной сети первый кадр из фильма «Форсаж 10», на котором показал себя в образе своего героя — Доминика Торетто.

На фото он стоит в рубашке с вышитой фамилией персонажа.

В картине также сыграют Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Скотт Иствуд, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа и Бри Ларсон.

Премьера десятой части автомобильного боевика состоится 19 мая 2023 года. Также в 2023 году выйдет одиннадцатая часть «Форсажа», в котором история Торетто получит логическое завершение.

Первая часть «Форсажа» вышла в 2001 году, Вин Дизель сыграл в нем главную роль. «Форсаж» собрал $207 млн, что сделало его 19-м самым кассовым фильмом 2001 года.

Ранее сообщалось, что актриса Галь Гадот вернется к своей роли Жизель в предстоящем «Форсаже 10».

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