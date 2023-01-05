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Вышел трейлер второго сезона сериала «Основание» по циклу романов Айзека Азимова

В сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Основание» по мотивам цикла романов автора-фантаста Айзека Азимова.

Точная дата премьеры второго сезона неизвестна, но продюсер шоу Дэвид С. Гойер заявил, что релиз состоится летом 2023 года на Apple TV+. Главные роли в проекте по-прежнему исполнят Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Хоббит») и Лу Льобелл («Поколение Вояджер»).

Сюжет второго сезона продолжит вращаться вокруг группы ренегатов, бросивших вызов Галактической Империи, чтобы предотвратить уничтожение человечества.

В продолжении сериала организация «Основание», призванная восстановить цивилизацию, столкнется с проблемами религии, которую будут использовать в своих целях главные антагонисты сюжета.

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