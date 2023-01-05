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Стало известно о старте съемок ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом

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Global Look Press

Появились первые подробности о создании ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, сообщает Collider.

Стало известно, что съемки картины начнутся в самое ближайшее время, а в международный прокат лента должна будет выйти летом 2024 года.

Создатели фильма уточняют, что картина будет являться ремейком оригинальных «Одиннадцати друзей Оушена» с Фрэнком Синатрой, а не трилогии Стивена Содерберга с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни.

«Действие нового фильма также будет проходить в 1960-х годах в Европе. Главные роли исполнят Марго Робби и Райан Гослинг», — сообщается в официальном пресс-релизе.

Недавно Netflix официально подтвердил сиквел боевика «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. О самых ожидаемых фильмах 2023 года читайте в нашем материале.

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