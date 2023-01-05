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На 92-м году жизни скончалась известная британская писательница Фэй Уэлдон

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Global Look Press

В возрасте 91 года ушла из жизни знаменитая британская писательница Фэй Уэлдон, сообщает Variety.

На счету Уэлдон более 30 романов. Одной из самых известных книг писательницы стал роман «Жизнь и любовь дьяволицы», который в 1989 году была экранизирована с Мэрил Стрип в главной роли.

По словам сына Уэлдон, она скончалась в доме престарелых в Нортгемптоне. Дэн Уэлдон не назвал точную причину смерти писательницы, но отметил, что не так давно она перенесла инсульт и испытывала различные проблемы со здоровьем.

Уэлдон также работала и на телевидении. Она была в числе сценаристов сериала «Вверху, внизу», за работу над которым получила премию Гильдии сценаристов США. В 2001 году Уэлдон была награждена орденом Британской империи.

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