Актер Эдвард Нортон обнаружил, что настоящая Покахонтас — его прабабушка

Американский актер Эдвард Нортон обнаружил, что реальная Покахонтас, романтизированная и мифологизированная дочь вождя коренных американцев 17-го века, является его прабабушкой в 12 колене.

Артист, получавший номинации на «Оскар», узнал о своей семейной связи с женщиной, вышедшей замуж за поселенца из Вирджинии Джона Рольфа в эпизоде шоу PBS «В поисках корней».

Историк и ведущий Генри Луис Гейтс-младший подтвердил давний семейный слух, сказав Нортону: «У вас, без сомнения, есть прямой след, связывающий вас в 12 колене с прабабушкой и прадедом, Джоном Рольфом и Покахонтас».

По словам Гейтса, пара поженилась 5 апреля 1614 года в Джеймстауне, штат Вирджиния, — в то время, когда еще был жив Уильям Шекспир. Он добавил, что документы показали, что Покахонтас умерла три года спустя в Грейвсенде, в Англии, а Рольф умер примерно в марте 1622 года.

Покахонтас приветствовала английских поселенцев на территории современных США в начале 17 века. Легенда гласит, что она спасла жизнь капитану Джону Смиту, остановив его казнь, положив свою голову ему на голову.

53-летний Нортон, который исследовал свою родословную до того, как появился в шоу «В поисках своих корней», сказал, что эта часть истории его не устраивает. На вопрос, каково это, когда его родственник был рабовладельцем, актер ответил: «Короткий ответ: эти вещи неудобны».

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