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Тим Бертон признался, что не понимал речь Джека Николсона на съемках «Бэтмена»

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Режиссер Тим Бертон признался, что «абстрактная манера» общения Джека Николсона на съемках «Бэтмена» 1989 года осложняла работу на площадке. Его слова приводит NME.

«Когда он мне что-то говорил, то я отвечал: «Да-да, понял». Потом обращался к кому-то другому с вопросом: «О чем он только что говорил?» Это была нелинейная и странная коммуникация», — сказал Бертон.

Кинематографист подчеркнул, что несмотря на проблемы с общением в стиле «пещерных людей», Николсон взял на тот момент еще молодого режиссера Бертона под свое крыло. «Он защищал меня, лелеял и поддерживал, не давая перегрузиться всем этим», — поделился Бертон.

Ранее на Netflix вышел сериал «Уэнсдэй» по мотивам «Семейки Аддамс» Тима Бертона.

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