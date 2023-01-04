Тим Бертон признался, что не понимал речь Джека Николсона на съемках «Бэтмена»

Режиссер Тим Бертон признался, что «абстрактная манера» общения Джека Николсона на съемках «Бэтмена» 1989 года осложняла работу на площадке. Его слова приводит NME.

«Когда он мне что-то говорил, то я отвечал: «Да-да, понял». Потом обращался к кому-то другому с вопросом: «О чем он только что говорил?» Это была нелинейная и странная коммуникация», — сказал Бертон.

Кинематографист подчеркнул, что несмотря на проблемы с общением в стиле «пещерных людей», Николсон взял на тот момент еще молодого режиссера Бертона под свое крыло. «Он защищал меня, лелеял и поддерживал, не давая перегрузиться всем этим», — поделился Бертон.

Ранее на Netflix вышел сериал «Уэнсдэй» по мотивам «Семейки Аддамс» Тима Бертона.