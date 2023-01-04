Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Композитор фильмов с Брюсом Ли Джозеф Ку скончался в возрасте 92 лет

close
100%
Hong Kong Chinese Orchestra

Гонконгского композитора Джозефа Ку не стало 3 января в Канаде. Ему было 92 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Он был сокровищем Гонконга, который внес огромный вклад в развитие местной музыкальной сцены», — сказала певица Лиза Ванг.

Джозеф Ку написал за свою карьеру более 1200 песен, часть из которых является классикой жанра кантопоп (гонконгской поп-музыки). Он также написал саундтреки к таким фильмам с Брюсом Ли, как «Кулак ярости» и «Путь дракона». В 2015 году Ку прекратил дирижировать и сократил музыкальную деятельность, увлекшись рисованием.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть