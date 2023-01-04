Композитор фильмов с Брюсом Ли Джозеф Ку скончался в возрасте 92 лет

Гонконгского композитора Джозефа Ку не стало 3 января в Канаде. Ему было 92 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Он был сокровищем Гонконга, который внес огромный вклад в развитие местной музыкальной сцены», — сказала певица Лиза Ванг.

Джозеф Ку написал за свою карьеру более 1200 песен, часть из которых является классикой жанра кантопоп (гонконгской поп-музыки). Он также написал саундтреки к таким фильмам с Брюсом Ли, как «Кулак ярости» и «Путь дракона». В 2015 году Ку прекратил дирижировать и сократил музыкальную деятельность, увлекшись рисованием.