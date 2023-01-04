«Отмененная» активистами Роулинг заработала £18 млн на «Гарри Поттере» в 2022 году

Писательница Джоан Роулинг получила £18 млн за год от своей издательской компании Pottermore, несмотря на бойкот со стороны активистов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Еще в декабре 2022 года писательница заметила, вопреки «отменяющим» ее оппонентам, продажи книг растут. Оборот Pottermore в 2022 году составил £37,8 млн до налогообложения.

Роулинг не раз подвергалась нападками со стороны активистов ЛГБТК+. В 2018 году ее раскритиковали за то, что она назвала транс-женщин «мужчинами в платьях». В 2022-м писательница также поддержала протестующих, которые выступали против принятия законопроекта о реформе «гендерного признания» в Шотландии, упрощающую юридическую смену пола.

Ранее сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» Рэйф Файнс защитил Джоан Роулинг после обвинений писательницы в трансфобии.