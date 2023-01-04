Исполнители ролей Ромео и Джульетты в фильме Дзеффирелли обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации

Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали иск в Верховный суд Санта-Моники, обвинив Paramount в сексуальной эксплуатации. Об этом пишет еженедельник Variety.

Артисты сыграли Ромео и Джульетту в увенчанном славой одноименном фильме Франко Дзеффирелли 1968 года. На момент съемок Хасси было 15 лет, а Уайтингу — 16. Согласно иску, режиссер показал им, где будет располагаться камера, и заверил их, что в картине не будет показана обнаженная натура, а в сцене в спальне они будут носить нижнее белье телесного цвета.

Однако в последние дни съемок Дзеффирелли якобы умолял актеров сняться нагими с гримом для тела, «иначе картина провалится», и в фильме были показаны сцены, где видна грудь Хасси и ягодицы Уайтинга.

«Это были очень маленькие наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет», — подчеркнул адвокат артистов Соломон Грезен, поясняя, что «внезапно они прославились на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок их оскорбили таким образом, что они не знали, как с этим справиться».

В иске артисты заявили, что впоследствии страдали от душевных страданий и эмоциональных переживаний а также потеряли возможность трудоустроиться, и у них были очень скромные актерские карьеры. В качестве возмещения ущерба они потребовали $500 млн.

Сам прославленный режиссер умер в 2019 году в возрасте 96 лет в Риме после продолжительной болезни.