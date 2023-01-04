Советский диссидент и филолог Виктор Файнберг умер в 91 год

Советский диссидент, борец с антисемитизмом Виктор Файнберг умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил депутат петербургского Заксобрания, зампред фракции «Яблоко» Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

«На 92-м году жизни ушел Виктор Файнберг», — говорится в сообщении.

Вишневский напомнил, что Файнберг был одним из восьми человек, вышедших в 1968 года на Красную площадь в знак протеста ввода советских войск в Чехословакию. Впоследствии все они были задержаны по статьям об участии в беспорядках и распространении заведомо ложной информации, порочащих советский государственный строй. По заключению психиатрической экспертизы, Файнберга признали невменяемым и направили на принудительное лечение. Ранее его приговаривали к году исправительных работ за потасовку с сотрудником милиции, который высказал антисемитское оскорбление.