Общественники потребовали изъять из продажи книгу «Секспросвет для детей 5–8 лет»

Книгу «Секспросвет для детей 5-8 лет» потребовали убрать из книжных из-за иллюстраций

close
100%
Дримбук

Общественники потребовали остановить издание в России и распространение книги «Секспросвет для детей 5–8 лет» Дарьи Рахманиновой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной возмущения организации «Ассоциация патриотических сил юга России» стали иллюстрации с изображением секса в позе наездницы, мастурбации и др. Общественники написали заявления в Минобрнауки и Минкульт с требованием прекратить издание книги, убрать ее с полок книжных магазинов и изъять тираж в пять тысяч экземпляров.

Ранее в Московском доме книги заявили, что не прятали с полок произведения писателей Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Дмитрия Быкова (организация включена Минюстом в список иноагентов). В книжном магазине показали, что книги по-прежнему стоят на видном месте. До этого в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщалось, что книги Акунина и еще нескольких авторов запретили ставить на хит-столы. Кроме того, в распоряжении якобы было указано, что книги этих авторов должны стоять «только на полках, без разворота».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть