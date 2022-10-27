Селена Гомес отменила выступление на Tonight Show после положительного теста на коронавирус

Певица Селена Гомес в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что ее запланированное выступление на Tonight Show с Джимми Фэллоном было отменено из-за положительного результата теста на COVID-19.

«В итоге я заболела коронавирусом, но отдыхаю и чувствую себя хорошо. Люблю вас всех», — написала звезда в личном блоге.

4 ноября на Apple TV выйдет документальный фильм о Гомес «Селена Гомес: мой разум и я», в котором расскажут о ее проблемах с физическим и психическим здоровьем, а также о попытках исполнительницы «исцелиться за последние шесть лет». Артистка выпустит «My Mind & Me», песню, показанную в официальном трейлере, за день до премьеры проекта.