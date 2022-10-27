Лера Кудрявцева заявила, что Собчак «все вырулит»

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Осторожно: Собчак/YouTube

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с Ксенией Собчак. По сообщениям СМИ, журналистка является подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Звезда разместила фрагмент видеоролика, на котором Ника Белоцерковская (признана в РФ иностранным агентом) делает расклад для Собчак на картах Таро. На видео блогерша утверждает, что журналистке стоит опасаться крупной инвестиции. В конце ролика Белоцерковская предупреждает Собчак, что у нее будут «проблемы с законом».

«Не переживаем, Ксения Анатольевна все вырулит. Карты не врут!» — написала Кудрявцева в личном блоге.

26 октября сообщалось, что Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Телеведущая, по данным СМИ, уехала из России в Литву.

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