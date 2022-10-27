Людмила Поргина назвала неприличной отправку Дорониной в дом престарелых

Людмила Поргина призвала близких Дорониной взять ответственность за жизнь актрисы

close
100%
Прямой эфир/YouTube

Актриса Людмила Поргина в беседе с mk.ru раскритиковала близких Татьяны Дорониной за то, что артистка оказалась в доме престарелых, о чем ранее сообщили СМИ.

«Предположим, что Татьяна Доронина уже не может адекватно оценить себя, свое состояние. Но близкие должны нести ответственность за нее. Это просто неприлично и очень грустно!» — высказалась Поргина. По мнению актрисы, Доронина не заслужила такого отношения, и родным стоит найти для нее квалифицированных работников, которые помогут звезде.

«Мы с Дорониной хорошо знакомы: в свое время ходили, смотрели спектакли, встречались на вечерах», — рассказала Поргина. Она призвала родственников Дорониной позаботиться о ней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть