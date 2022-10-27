Людмила Поргина назвала неприличной отправку Дорониной в дом престарелых

Актриса Людмила Поргина в беседе с mk.ru раскритиковала близких Татьяны Дорониной за то, что артистка оказалась в доме престарелых, о чем ранее сообщили СМИ.

«Предположим, что Татьяна Доронина уже не может адекватно оценить себя, свое состояние. Но близкие должны нести ответственность за нее. Это просто неприлично и очень грустно!» — высказалась Поргина. По мнению актрисы, Доронина не заслужила такого отношения, и родным стоит найти для нее квалифицированных работников, которые помогут звезде.

«Мы с Дорониной хорошо знакомы: в свое время ходили, смотрели спектакли, встречались на вечерах», — рассказала Поргина. Она призвала родственников Дорониной позаботиться о ней.