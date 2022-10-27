Дана Борисова и Анастасия Волочкова устроили драку на шоу

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о взаимоотношениях с балериной Анастасией Волочковой.

По словам звезды, они с Волочковой «судились и скандалили». Также Борисова рассказала, что однажды устроила драку с артисткой. «Даже слегка подрались в проекте «Новые русские сенсации», — поделилась она.

Борисова объяснила, что 2022 год стал непростым, и она решила примириться с Волочковой после конфликтов. «Без всяких обид подошла, спросила, как дела, постаралась сказать какие-то добрые слова поддержки», — написала телеведущая в личном блоге.

Ранее Дана Борисова рассказала, что ей предложили заняться сексом за денежное вознаграждение.