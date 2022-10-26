В Петербурге представили книгу о покойном поэте Михаиле Яснове

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Евгения Новоженина/РИА Новости

В Петербурге представили книгу воспоминаний о детском писателе, поэте, переводчике Михаиле Яснове (1946-2020) «Осторожно, двери закрываются…». Об этом сообщает ТАСС.

Книга вышла в издательстве «Детское время», с которым тесно сотрудничал Яснов. Составил сборник поэт Сергей Махотин, проиллюстрировавший книгу своими фотографиями разных десятилетий. «Меньше всего мне хотелось, чтобы эта книга походила на некролог, потому что в глазах всех друзей, которые его вспоминают, Михаил Яснов остается очень живым, веселым, жизнерадостным, талантливым человеком, который по-прежнему присутствует среди нас», — поделился он.

Махотин добавил, что придуманный Ясновым мир Чудетство настолько полюбилась читателям, что ее именем стали называть детские музыкальные коллективы и книжные магазины. В создании книги приняли участие около двадцати авторов.

Михаил Яснов скончался в ночь на 28 октября 2020 года в Санкт-Петербурге. Он написал более ста детских произведений различных жанров. Первая книга писателя под названием «Лекарство от зевоты» вышла в 1979 году. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

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