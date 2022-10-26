Блогерша Миро обвинила Волочкову в завышенной самооценке

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Павел Кашаев/Global Look Press

Блогерша Лена Миро прокомментировала участие балерины Анастасии Волочковой в шоу «Маска. Танцы». Своим мнением она поделилась в личном блоге на LiveJournal.

Миро обвинила артистку в слишком высоком мнении о себе. По ее словам, самооценка очень важна, но «не до такой степени». «Тяжело, наверное, идти по жизни такой уникальной. На уникальных ногах. Пришла в телевизор — думала, тут оценят. Но — нет почему-то. А ведь была украшением шоу!» — написала Миро.

Ранее Волочкова заявила, что вылетела из шоу «Маска. Танцы» из-за «серости» других участников. Балерина скрывалась за маской Совы. Артистка добавила, что ее угадали по «уникальным ногам».

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