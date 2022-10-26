Комик Джимми Карр уничтожил картину Гитлера восемью бензопилами

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Jimmy Carr Destroys Art/Channel 4

Телеведущий и комик Джимми Карр уничтожил картину Адольфа Гитлера в эфире передачи британского телеканала Channel 4 «Джимми Карр уничтожает искусство». Об этом сообщает The Guardian.

По решению зрителей Карр опустил городской пейзаж, нарисованный Гитлером, в установку с восемью бензопилами — и за уничтожение, и за этот инструмент проголосовала аудитория.

Картину немецкого фюрера купили ранее на аукционе, предположительно, ее Гитлер подарил своему министру авиации Германну Герингу.

В новом сезоне шоу также появятся работы Пабло Пикассо, осужденного экс-ведущего Би-би-си Рольфа Харриса, английского скульптора и гравера Эрика Гилла, признавшегося в интимной связи со своими сестрами, дочерьми и собакой.

При это Карра регулярно критикуют за его отношение к искусству и шутки, а одна о Холокосте в недавнем специальном выпуске Netflix была осуждена целым рядом групп, выступающих против ненависти.

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