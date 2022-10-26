Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

Компания Disney ведет переговоры с актером Джонни Деппом о возвращении во франшизу «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает thenews.com.pk.

По словам инсайдеров, студия предложила Деппу $300 млн. Сообщается, что компания связалась с актером до судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд. Звезде предложили сыграть Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря» и в сериале для Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины».

«Студия уже написала черновик фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа», — сообщает источник. Уточняется, что Депп пока не согласился на их предложение.

Ранее стало известно, что Депп судится с фольклористом из‑за обвинений в плагиате.