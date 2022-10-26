Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход новой части фильма «Любовь-морковь»

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Певица Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход 4 части комедии «Любовь-морковь». Этим она поделилась в социальных сетях.

Артистка опубликовала кадры с фотосессии для афиши грядущей картины. Орбакайте позировала в образе куклы. Фанаты предположили, что лента может выйти в ближайшее время.

«Любовь-морковь» рассказывает о супругах с проблемами в отношениях. Пара решает обратиться к психологу, после сеанса с которым муж и жена меняются телами. В главных ролях — Гоша Куценко и Кристина Орбакайте.

Ранее Орбакайте анонсировала концерт в городе Красногорске на фоне слухов об эмиграции.