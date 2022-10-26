Российский актер Глеб Абросимов снимется в испанском сериале «Элита»

Российский актер и модель Глеб Абросимов примет участие в седьмом сезоне испанского сериала «Элита». Об этом сообщает Peopletalk.

Некоторое время назад Абросимов переехал в Испанию из российского города Тула и начал карьеру в престижном модельном агентстве Elite. Для артиста роль в «Элите» станет первой.

Шестой сезон сериала выйдет 18 ноября на Netflix. Однако создатели проекта решили продлить его и на седьмой, в котором примут участие новые актеры. Первые эпизоды «Элиты» вышли в 2018 году и получили высокие рейтинги критиков. В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников.