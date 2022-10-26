SHAMAN признался, что дважды чуть не умер в детстве

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Пресс-служба артиста

Певец SHAMAN стал гостем нового шоу «Малахов», в котором поделился подробностями своей жизни в детстве. Артист рассказал, что дважды находился на пороге смерти.

«Я два раза чуть не умер. В первый раз меня чуть не сбила машина, а в 12 лет я чуть не утонул: унесло течением, попал в водоворот. Отец меня спас», — поделился SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

По словам певца, он выжил благодаря высшим силам. Также Дронов признался, что с детства увлекается музыкой. Родители поддерживали артиста в его начинаниях.

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) завидует певцу SHAMAN.

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