Элджей спровоцировал слухи о романе с коллегой

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Телеграм-канал «spletni_tg»

Рэпер Элджей был замечен в компании предполагаемой возлюбленной на вечеринке в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал «Только никому».

На концерте музыкант обнимал блондинку с каре. Ей оказалась Анастасия Осмоловская, которая уже несколько лет работает вместе с Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк).

Около года назад Узенюк развелся с блогершей Настей Ивлеевой. После расставания экс-супруги остались в дружеских отношениях, однако несколько раз провоцировали слухи о воссоединении.

Ранее Настя Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с Элджеем. По словам звезды, у них просто такие дружеские отношения.

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