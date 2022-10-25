Памятник оперной певице Галине Вишневской появился в Москве

В Москве прошло торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской. Как сообщает РИА Новости, монумент поставили на Остоженке рядом с Центром оперного пения, основанным артисткой.

Автором памятника ведущей солистке Большого театра стал народный художник России Александр Рукавишников. Он представляет собой фигуру певицы в белой одежде на узорном постаменте.

В открытии принимали участие дочери артистки Елена и Ольга Ростропович, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, ректор Московской консерватории Александр Соколов, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.

Галина Вишневская умерла 11 декабря 2012 года. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что в Москве появится памятник осетинскому поэту Коста Хетагурову.