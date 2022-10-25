Анна Седокова рассказала, что обратилась к Константину Меладзе с просьбой купить права на песню «ВИА Гры»

Певица Анна Седокова призналась, что планирует выпустить хит группы «ВИА Гра» «Не оставляй меня, любимый» в новой аранжировке. Об этом она сообщила в беседе с изданием Hello!.

Седокова объяснила, что побудило ее к выпуску старой песни. Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, что долгое время пыталась игнорировать свое прошлое, связанное с группой. «Представляете, у вас есть мама и папа. И вы поругались, не общаетесь. Но все это время они не перестают быть вашими родителями. Вот примерно такие отношения у меня были с группой «ВИА Гра» последние 15 лет», — поделилась артистка.

По словам артистки, она недавно осознала, что коллектив тоже является частью ее. Певица исполнила песню «Не оставляй меня, любимый», которая заставила задуматься о прошлом. «Эффект был, словно я попала на прием к психологу: я будто открыла дверь, которую держала за семью замками у себя в душе, и у меня полились слезы», — объяснила Седокова.

После данного случая певица обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, чтобы купить права на эту песню. «Он ответил: «Отличная идея!». Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить», — отметила артистка.

Ранее Седокова вспомнила, как ее «развернули» на кастинге в «ВИА Гра».