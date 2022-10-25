Российский стилист объяснил, почему у Кэти Перри «залип» глаз на сцене

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katyperrytv/TikTok

Российский стилист Анвар Очилов в беседе с kp.ru объяснил видео, в котором у американской певицы Кэти Перри «самопроизвольно» закрывается глаз.

38-летней артистке несколько раз пришлось открыть глаз. «У Кэти Перри глаз не дергается, он просто «залип» --точнее ресницы прилипли. Такое случается и у наших звезд, просто тут неудобный момент вдруг попал на видео поклонника», — сказал Очилов.

Он рассказал, что артистки на съемках и концертах часто используют не обычные накладные ресницы, а ресницы на магнитах. «Две ленты искусственных ресниц размещаются на верхнем веке между рядом собственных ресниц. Магнитики таким образом соединяются между собой. Так как артисты на сцене не стоят, а танцуют, играют, активно двигаются, то стилисты часто подстраховываются — мы дополнительно закрепляем ленты с ресницами, используя специальный клей», — продолжил он. По словам Очилова, если добавить слишком много клея, при активном закрывании глаз ресницы могут склеиться.

Кроме того, добавил он, стилисты могли неправильно приклеить ресницы. «Во-первых, видно, что один из пучков немного отошел и она его приклеила заново. Но, во-вторых, верхние ресницы просто прилипли к нижнему веку — магниты сцепились и не давали глазу открыться. Здесь либо брак самих ресниц, либо ошибка визажиста», — заключил он.

Ранее Кэти Перри заявила, что туфли ее бренда обладают чувством юмора.

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