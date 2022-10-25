Солистка «Винтажа» Плетнева рассказала, как на нее упала елка во время концерта

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Пресс-служба Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, как на нее упала елка на корпоративе. Певица призналась, что подобных случаев за ее 25-летнюю карьеру было много.

«Первая история, которая приходит в голову, произошла в канун Нового года. У нас был концерт, и в зале, конечно же, стояла елка, подозрительно шатавшаяся в течение всего нашего выступления. В какой-то момент, когда я взяла самую высокую ноту, елка упала на меня», — поделилась артистка.

Плетнева отметила, что она не стала прерывать выступление. «Я не испугалась и продолжила допевать: «Плооохаааяяя девочкааааа», — вспомнила певица.

После концерта она обработала раны зеленкой и наложила бинт — это, по признанию артистки, единственное, что ее команда смогла найти. «На следующий день, в новогоднюю ночь, я ходила такого же цвета, как рождественская ель, и уверяла друзей, что это мой карнавальный костюм», — подытожила Плетнева.

Полное интервью «Газеты.Ru» с Анной Плетневой читайте здесь.

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