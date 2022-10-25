Певица Лапина заявила, что Успенская украла у нее песню по просроченному паспорту

Певица и автор песен Наталья Лапина в беседе с «Экспресс газетой» обвинила Любовь Успенскую в краже песни «По полюшку».

По словам Лапиной, она написала песню и планировала продать ее Ирине Аллегровой. Автор песен утверждает, что Успенская «рыдала» и упрашивала передать композицию именно ей. «Я прямо сказала Любе, что боюсь иметь с ней дело, потому что у нее были финансовые проблемы с поэтом Ильей Резником, написавшим для нее «Кабриолет» и другие хиты», — рассказала Лапина.

Автор песен утверждает, что после того, как «По полюшку» стала хитом, она не получала авторские отчисления. В результате разбирательств выяснилось, что Успенская указала в договоре данные просроченного паспорта.

По словам Лапиной, у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего певица не стала выяснять отношения с Успенской. «Из-за этой твари я в последнее время практически перестала выходить из дома», — говорит она.