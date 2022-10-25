Анна Чиповская перешла в МХТ им. Чехова из Театра Табакова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анна Чиповская теперь выступает на сцене МХТ имени Антона Чехова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале театра.

«27 октября впервые роль Роксаны в спектакле Егора Перегудова «Сирано де Бержерак» исполнит Аня Чиповская. Актриса будет играть эту роль в составе с Паулиной Андреевой», — говорится в аккаунте учреждения.

В конце мая Чиповская сообщила, что покидает Московский театр Олега Табакова «по личным причинам». В Театре Табакова артистка начала играть еще со времен обучения на курсе Константина Райкина в МХАТ. После выпуска актрису приняли служить в театр на постоянной основе.

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