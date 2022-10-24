Названы лучшие медицинские книги 2022 года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Объявлены лауреаты литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Организаторы премии сообщили «Газете.Ru», что победителем в номинации «Эскулап» стал судмедэксперт с более чем 30-летним опытом работы Мишель Сапане. В книге «Репортаж из морга. Как судмедэксперт заставляет говорить мертвых» (БОМБОРА) он описал каждое дело с изящным темным юмором, погружая читателя в свою нескучную рутину.

В категории «Рецепт здоровья» победу одержала врач-терапевт и популярный блогер Регина Доктор с книгой «Детское питание в большом городе» (АСТ). В своей работе автор рассказала о том, что основа здоровья человека закладывается с первых дней жизни, а также о важности сбалансированного питания мамы в период беременности и грудного вскармливания.

Лучшей книгой в номинации «Шаг вперед» стала монография «Медицинская статистика и аналитика в практическом здравоохранении» (издательство РИЦ «Айвекс») Александра Нямцу. Эта книга посвящена доступному пониманию медицинской статистики.

В 2022 году на премию «Здравомыслие» было подано 230 заявок, из них 185 — в основные номинации, а 45 — в специальную номинацию «Лучшая идея книги». Число соискателей в четвертом сезоне премии стало рекордным.

Ранее был опубликован шорт-лист литературной премии в области медицины «Здравомыслие».

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