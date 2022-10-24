Звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева была госпитализирована в больницу

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Мосфильм

Актриса Инна Выходцева была госпитализирована в больницу, сообщает портал Prozvezd.

Артистку привезли в Институт Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в середине октября. Причиной госпитализации стало желудочное отравление. По словам портала, Выходцева не сообщила своим друзьям и знакомым о том, что попала в больницу. Во время выписки за актрисой приехал некий Евгений, назвавшийся племянником Выходцевой.

«Евгений, огромная к Вам просьба, пожалуйста, дайте нам знать, как чувствует себя Инна Николаевна», — обратились друзья актрисы к племяннику.

Ранее Выходцева вспомнила, как Эльдар Рязанов лишил ее работы.

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