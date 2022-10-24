Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже сюжета для фильма

Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в плагиате. Он заявил, что американский постановщик украл у него идею фильма «Джанго Освобожденный», вышедшего на экраны в 2012 году, сообщает Общественная служба новостей.

По словам Уэста, изначально он предложил Тарантино «Джанго» в качестве музыкального клипа для его песни «Gold Digger».

Как отметил рэпер, после этого разговора режиссер «превратил идею в фильм». Сам Квентин Тарантино пока никак не прокомментировал обвинение музыканта.

Хит Канье Уэста «Gold Digger» вышел в 2005 году. В его создании участвовал Джейми Фокс, сыгравший в фильме «Джанго Освобожденный» главную роль.

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