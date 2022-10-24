Умер музыкальный критик Михаил Бялик

Музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Михаил Бялик умер на 94-м году жизни. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Филармоническое общество Санкт-Петербурга, почетным членом которого он являлся.

Бялик окончил Киевскую консерваторию, имел образование музыковеда и пианиста. С середины 1950-х по 2003 год жил и работал в Санкт-Петербурге, после он переехал в Германию, но продолжал сотрудничать с российскими коллегами.

Музыковед был членом Союза композиторов Санкт-Петербурга и автором журнала «Музыкальная академия».

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